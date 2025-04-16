Nijerya'daki 'Lassa ateşi' salgınında 127 kişi hayatını kaybetti

DHA

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), yılın başından bu yana ülkede 127 kişinin 'Lassa ateşi' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

NCDC'nin dün yaptığı açıklamaya göre, ocak ayında başlayan salgından bu yana toplam 4 bin 25 şüpheli vaka bildirildi ve bu vakalardan 674'ünün laboratuvar testleriyle doğrulandığı belirtildi.

ENFEKTE OLANLARIN ÇOĞUNLUĞUNUN ERKEK OLDUĞU BELİRTİLDİ

En fazla etkilenen yaş grubu 21-30 yaş arası genç yetişkinler olurken, enfekte olanların çoğunluğunu erkekler oluşturduğu kaydedildi.

Kurum, salgınla mücadelede karşılaşılan en büyük zorlukların arasında, halkın sağlık hizmeti arayışındaki yetersizlik, bazı bölgelerdeki yüksek tedavi maliyetleri ve farkındalık eksikliği olduğunu vurguladı.

HASTALIK KEMİRGEN İDRARI VEYE DIŞKISINDAN BULAŞIYOR

Salgına karşı ülke çapındaki müdahale çabalarını koordine etmek amacıyla çok sektörlü bir olay yönetim sistemi devreye alındı.

'Lassa ateşi', genellikle kemirgen idrarı veya dışkısıyla kirlenmiş gıda ve ev eşyalarıyla temas sonucu bulaşıyor.

Hastalık, insanlara enfekte sıçanların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle doğrudan temas yoluyla da geçebiliyor.