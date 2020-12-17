Nikki Haley'den Joe Biden'a dış politika çağrısı

Trump'ın dış politikasını savunan eski BM Daimi Temsilcisi, Biden'ın üç alandaki mevcut tavrı devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin 2017-2019 yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevinde bulunan Nikki Haley, başkan seçilen Joe Biden'a dış politika konusunda önerilerde bulundu.

Washington Post için bir makale kaleme alan Haley, Biden'ın mevcut Başkan Donald Trump'ın dış politikasını tümden reddetmemesi gerektiğini savundu.

'TRUMP'IN DIŞ POLİTİKASINI SÜRDÜR' ÇAĞRISI

Biden'ın üzerinde, Trump'ın dış politikasının tamamı olmasa bile çoğunu reddetmek için güçlü bir baskı olacağını belirten Haley, "Bu bir hata olur. Son dört yılın başarılarını ve stratejilerini silmek Amerikan güvenliğini ve çıkarlarını tehlikeye atacaktır." dedi.

"PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NA DÖNMEK APTALCA OLUR"

Demokrat başkanın uygulayacağı birçok politikaya katılmayacağını dile getiren Haley, örnek verdiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dönme niyetinin "aptalca" olacağını, bunun ABD'yi Çin gibi ülkelerin "insafına" bırakmak anlamına geleceğini iddia etti.

"ÜÇ ALANDA POLİTİKALAR DEVAM ETMELİ"

Joe Biden'ı üç "kritik" alandaki politikaları sürdürmeye çağıran eski BM Daimi Temsilcisi, bunları Çin politikası, Latin Amerika "diktatörleri" üzerindeki baskı ve Arap-İsrail barışı olarak sıraladı.

ABD-ÇİN GERİLİMİ

Haley, Washington'un karşılaştığı en ciddi küresel tehdidin Çin olduğunu dile getirerek, Asya ülkesi için "Bizi ekonomik ve askeri olarak geçmek gibi düşmanca niyetleri olan stratejik bir rakip" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN VENEZUELA'YA BASKISI

Başkan Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nikola Maduro'ya "benzeri görülmemiş yaptırımlar" uyguladığını, Maduro'ya karşı bölgesel bir ittifak kurduğunu aktaran Haley, Biden'ın Latin Amerika'da "düşmanlara" karşı koyması ve ABD değerlerini savunması gerektiğini ifade etti.

ARAP-İSRAİL NORMALLEŞMESİ

Son dönemde yaşanan Arap-İsrail yakınlaşmasına da değinen Nikki Haley, "Trump'ın çalışmaları, Amerikan, İsrail ve Arap politikasını barışla sonuçlandırdı. Daha iyi yol, İran'ı izole etmeye devam etmek ve İsrail ile Arap devletleri arasındaki uyumu teşvik etmektir." dedi.