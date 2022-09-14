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    Nikol Paşinyan: 105 Ermeni askeri öldü

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:12
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    Nikol Paşinyan: 105 Ermeni askeri öldü

    Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tarafından ağır bir yenilgiye uğratılan Ermenistan, yine provokasyonlara başladı.

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül ve 13 Eylül'de yoğun çatışmalar başlamış, Azerbaycan çatışmalarda 50 askerini kaybettiğini açıklamıştı.

    105 Ermeni asker öldürüldü

    Şehitlerinin intikamını almak isteyen Azerbaycan, karşı saldırıya geçerek Ermenistan'a ağır bir darbe vurdu.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Azerbaycan, ateşkesi bozan Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor

    Azerbaycan, Ermeni askerlerin cesetlerini teslim etmeye hazır

    Azerbaycan ise, çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

    Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, “Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi.” ifadeleri kullanıldı.

    Nikol Paşinyan: 105 Ermeni askeri öldü #1


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