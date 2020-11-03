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Nikol Paşinyan, Avusturya mesajında Karabağ'dan bahsetti

Nikol Paşinyan, Avusturya mesajında Karabağ'dan bahsetti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Viyana'da olduğu gibi kendilerinin de işgal altındaki Karabağ'da saldırı altında olduğunu ima etmeye çalıştı.