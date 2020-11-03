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- Nikol Paşinyan, Avusturya mesajında Karabağ'dan bahsetti
Nikol Paşinyan, Avusturya mesajında Karabağ'dan bahsetti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Viyana'da olduğu gibi kendilerinin de işgal altındaki Karabağ'da saldırı altında olduğunu ima etmeye çalıştı.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 11:42
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen silahlı saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avusturya halkıyla dayanışma içinde olduklarına dair bir mesaj paylaştı.
PAŞİNYAN'IN AVUSTURYA MESAJI
Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarımız Avusturya halkıyla birlikte. Avusturya halkının acısını paylaşıyor, mağdurların ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.
VİYANA'DAKİ SALDIRIYI KARABAĞ İLE KIYASLADI
Aynı mesajında konuyu işgal altında tuttukları Karabağ'a getiren Paşinyan, bir aydan fazla bir süredir Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı savaştıklarını söyledi.
"Karabağ'da mağduruz" izlenimi vermeye çalışan Paşinyan'ın söz konusu mesajı alay konusu oldu.