Nikolaus Meyer-Landrut: Buça'daki manzara şok edici

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, Rus ordusunun Vladimir Putin'in talimatı üzerine geri çekilmesinin ardından ortaya çıkan sivil katliamını değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyetle Konya Ticaret Odası'na (KTO) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti kapsamında AB tarafından desteklenen projeleri yerinde izleyen Meyer-Landrut, burada yaptığı konuşmada ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi.

"ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER VAHŞET"

Meyer-Landrut, Rusya ordusunun Buça'dan geri çekilirken sivil katliam yaptığı iddialarına yönelik aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da yer aldığı pek çok AB ülkesinin sert tepki verdiğini belirtti.

AB liderlerinin durumu çok şiddetli kınadığını belirten Meyer-Landrut, "Ortaya çıkan görüntüler bize Rus güçlerinin işgal ettikleri Ukrayna'ya ait bir bölgeden geri çekilmeden önce yaptıkları vahşeti gösterdi.





"SAVAŞ SUÇLARI SORUŞTURULACAK"

Komisyon Başkanı, savaş suçlularının adalet önüne çıkarılması, durumu soruşturmak ve oluşturulacak komisyona katılmak için hazır olduklarını duyurdu. Avrupa Birliği büyük bir olasılıkla yarın, yani çarşamba günü yeni yaptırımlarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN ÇABALARI MEMNUNİYET VERİCİ"

Ukrayna ile Rus yetkililerin bir araya gelmesinde Türkiye’nin rolüne değinen Meyer-Landrut, "Diplomatik çözüme ulaşabilmek ve her iki tarafı bir araya getirmek için tüm çabaların sarf edilmesi gerekiyor. Türkiye tarafından sarf edilen çabalar elbette ki memnuniyet verici. Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir çözüme ulaşmamız büyük bir önem taşıyor." dedi.