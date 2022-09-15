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    Nikos Dendias: Türkiye - Yunanistan ilişkilerinden endişeliyim

    Ege'deki gerginlik konusunda Dendias'tan açıklama geldi. Yunan Bakan, ilişkilerin çıkmaza girdiğini söyleyerek, duyduğu kaygıyı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 14:48
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    Nikos Dendias: Türkiye - Yunanistan ilişkilerinden endişeliyim

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gergin seyreden Ankara ile Atina arasındaki diyaloğu değerlendirdi.

    Yunan Parlamentosu editörlerine konuşan Dendias, "Türkiye'nin eylemlerinin, çıkmazlara ve tehlikeli yollara sürüklediğini" savundu.

    Dendias: İlişkiler çıkmaza girdi

    Dendias, "İlişkilerin sürekli bozulma seyrinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

    Yunanistan ve Türkiye'de yaklaşan seçimlerin aynı döneme denk gelmesinin "iyi bir şey olmadığını" anlatan Dendias, "Yunanistan-Türkiye ilişkileri çıkmaza girmiş görünüyor." dedi.

    Yunan Bakan'ın iddiası: Sınırsız fırsatlar sunduk

    Kathimeri'nin aktardığına göre, Yunan Bakan, 2019'dan itibaren ilişkilerin ilerlemesi ve gelişmesi için "sınırsız fırsatlar sunan tarafın Atina olduğunu" iddia etti.

    "Vatanımızı korumaya muktediriz"

    Nikos Dendias, Atina'da geçen hafta Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile bir araya gelmiş, Türkiye’nin Yunanistan’ı tehdit ettiğini öne sürmüştü.

    Dendias, "Her kim saldırı ve fetih hayali kuruyorsa, üç dört kere düşünmesini tavsiye ederim. Vatanımızı, toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumaya muktediriz." demişti.

    Nikos Dendias: Türkiye - Yunanistan ilişkilerinden endişeliyim #1


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