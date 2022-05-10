Norveç Prensesi Louise'in erkek arkadaşı böbrek arıyor

Verrett'in, ciddi böbrek hastalığı yaşadığı belirtiliyor. Prensesi Louise'in, erkek arkadaşına yardım etmenin yollarını aradığı konuşuluyor.

50 yaşındaki Norveç Prensesi Martha Louise'in erkek arkadaşı Durek Verrett'in, böbrek hastalığından muzdarip olduğu biliniyor.

Amerikalı yazar Verrett, çaresizce böbrek aradığını ve tedavi olmak istediğini söyledi.

Bağıştan vazgeçti

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Katerina Graham, bir böbreğini Verrett'e bağışlamak istedi, ancak herhangi bir sebep göstermeden bu kararından kısa sürede vazgeçti.

"Durum, beni çok endişelendiriyor"

47 yaşındaki Verrett, Bild'e yaptığı açıklamada, "Durum, beni çok endişelendiriyor. Konunun sona ermesini isterdim. Zaman geçiyor." dedi.

Martha Louise'in, ciddi böbrek hastalığı yaşayan erkek arkadaşının durumundan endişe duyduğu ve ona yardım etmek istediği belirtildi.