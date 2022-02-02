Norveçli seri katil, tutuklu kalmaya devam edecek

11 yıl önce katliamlarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik’in şartlı tahliye talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Norveç’te yaşayan Anders Behring Breivik, 2011 yılında başkent Oslo’daki hükümet binasını bombalayarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Seri katil olarak kayıtlara geçen adam, daha sonra ise İşçi Partisi’nin Utoya Adası’ndaki gençlik kampında çoğu çocuk 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, dün tekrar hakim karşısına çıktı.

ŞARTLI TAHLİYE İSTENDİ

Breivik’in avukatı, bir önceki duruşmada, “Hukukun üstünlüğü ile yönetilen herhangi bir devlette olduğu gibi, bir hükümlü şartlı tahliye talep etme hakkına sahiptir ve Breivik de bu hakkını kullanmaya karar verdi.” ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME REDDETTİ

Bu duruşmada bilirkişi olarak yer alan psikiyatrist, Breivik’in toplum için potansiyel bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Mahkemede, şartlı tahliye talebi reddedilen Breivik’in, oy birliğiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Breivik, katliamlar sonrasında süresiz olarak uzatılabilen 21 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Şartlı tahliye talebinde bulunabilmek için en az 10 yıl cezaevinde kalması gereken Breivik, sürenin dolmasının ardından ilk başvurusunu gerçekleştirmişti.

NAZİ SELAMI VERDİ

Öte yandan aşırı sağcı Breivik, yine bir önceki duruşmada 3 yargıca Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulunmuştu.

Breivik yakasına tutturduğu, “Beyaz milletlerimize karşı soykırımınızı durdurun” yazısıyla duruşma salonuna girmişti.