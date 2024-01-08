Norveç'te dondurucu soğuğa rağmen Filistin için yürüdüler İskandinav ülkesindeki göstericiler, Filistin'in özgürlüğü için protesto yürüyüşü düzenledi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor.

On binlerce Filistinlinin öldürüldüğü saldırılar, İskandinav bölgesinde de protesto edildi.

Norveç'te bir araya gelen binlerce protestocu, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

'Özgür Filistin' diye bağırdılar

Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyenler, hep bir ağızdan "Özgür Filistin" diye bağırdı.

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olacağı uyarısında bulunmuştu.

"Uluslararası hukukun ciddi bir ihlali"

Konseyden yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

NRC, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri sınır dışı etme ve kalıcı olarak yerinden etme girişimlerinin, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve zulüm suçu olacağı konusunda uyarıyor.

"Filistinlilerin Mısır'a sürülmesi ihtimalini artırıyor"

Filistinlilerin şu anda 1948'deki "Nekbe" olaylarına benzer bir yerinden edilme kriziyle karşı karşıya olduğu ve bu nedenle endişe duydukları aktarılan açıklamada, şu değerlendirmeye yer verilmişti:

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları, sivilleri güney sınırına daha çok yönlendiriyor ve çok sayıda Filistinlinin Mısır'a sürülmesi ihtimalini artırıyor.

Öte yandan açıklamada görüşlerine yer verilen NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerini kınamaya çağırmıştı.