NY Times: El Chapo'nun eşi Emma Coronel, suçlamaları kabul edecek

ABD basını, 31 yaşındaki Coronel'in, hakkındaki suçlamaları kabul etmek için savcılıkla anlaştığını aktardı.

Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanmıştı.

New York Times'ın haberine göre, Aispuro'nun bu hafta, "Sinaloa" uyuşturucu kartelini yönetmesine yardım ettiği için suçlamaları kabul etmesi bekleniyor.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL EDECEK

Savcılıkla anlaşan ve 10 Haziran'da Washington'da mahkemeye çıkacak olan Aispuro, hakkındaki suçlamaları itiraf edecek ancak ABD'li yetkililere eşinin müttefikleri, iş ortakları veya akrabaları hakkında bilgi vermeyecek.

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi'nden henüz bir açıklama yapılmazken, Aispuro'nun avukatları da konuyla ilgili yorumda bulunmadı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Emma Coronel Aispuro, şubat ayında Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMA

Aispuro, uyuşturucu kartelini yönetmede kocasıyla birlikte çalışmak ve onun hücresinden kazılmış tünel sayesinde Meksika'nın Altiplano Hapishanesi'nden Temmuz 2015'teki kaçışında birlikte plan kurmakla suçlanıyor.

63 yaşındaki Guzman, 2001'de de yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmıştı. Uyuşturucu baronu, iki kaçışının ardından ABD'ye iade edilmişti.

Guzman, Şubat 2019'da milyarlarca dolarlık uyuşturucu girişimini planlamaktan suçlu bulundu.

ÇİFTE VATANDAŞ

ABD-Meksika çifte vatandaşı olan Aispuro, 2007 yılında 18 yaşındayken Guzman ile evlendi. Çiftin ikiz kızları var.

Aispuro, 2019'da ABD'de bir giyim markası kurdu ve ayrıca mafya aileleri hakkında bir televizyon programında yer aldı.