NY Times: Joe Biden'ın başkanlığı, Barack Obama'nın üçüncü dönemi olacak

ABD basını, ülkenin 46. başkanı seçilen Biden'ın yol haritasının çerçevesini çizdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, Demokrat Parti adayı Joe Biden kazanırken ülke basını, Biden başkanlığındaki Beyaz Saray'ın ne tür politikalar izleyebileceğini tartışıyor.

New York Times gazetesinde yer alan "Obama başkanlığının üçüncü dönemi" başlık yazıda, Biden'ın normale dönüşü temsil ettiği, ancak ilericilerin değişim için baskı yapacağı belirtildi.

"OBAMA İLE AYNI POLİTİKALARI BENİMSİYOR"

Yazıda, Obama'nın politikaları ve duruşunun üçüncü bir dönem kazandığı, Biden'ın Obama ile yakın ilişkisi nedeniyle başkanlık görevini üstleneceği kaydedildi.

ABD'nin 46. Başkanı'nın, eski Başkan Obama ile aynı merkezci politikaların ve konumlandırmaların çoğunu benimsediği dile getirildi.

"SİSTEMİ KURTARMAK İÇİN SEÇİLDİ"

"Biden, gemiyi doğrultmak ve sistemi kurtarmak için seçilmiş bir restorasyon başkanıdır." denilen yazıda, Demokrat ismin o kadar da değişimin temsilcisi olmadığı ifade edildi.

"SARSMAYACAK, SAKİNLEŞTİRECEK"

Biden'ın görevinin bir şeyleri sarsmak değil, sakinleştirmek olduğu, "Amerika'yı Yeniden Uyuyabilir Hale Getirmek" için seçildiği görüşü paylaşıldı ve şöyle denildi:

"Cumhuriyetçiler sert, Demokratlar ise yumuşak oynuyor."