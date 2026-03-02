NYT'den ikiyüzlü algı yönetimi: İran'da vurulan okulda failden bahsetmediler

Körfez'de savaş sürerken, algı savaşı da hız kesmiyor...

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şeceretü’t-Tayyibe İlkokulu’na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115’e yükselirken, eyalet genelinde yarın için genel yas ilan edildi.

ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VELİLER VURULDU

ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiğini ve 95 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiğini ifade eden Radmehr, hayatını kaybedenler arasında öğrencilerin yanı sıra veliler ile öğretmenlerin de bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından Hürmüzgan Valiliği, yaşanan can kayıpları nedeniyle yarın eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

İRAN'IN ATTIĞI FÜZELER İSRAİL'DE BİNAYA İSABET ETTİ

ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme başlatan İran ise İsrail'e yüzlerce İHA ve balistik füze fırlattı.

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, füzenin isabet ettiği bölgede hala 11 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Söz konusu kayıp şahısların bulunması için enkaz alanında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NEW YORK TİMES VE İKİYÜZLÜ TAVRI

ABD merkezli yayın kuruluşu NYT ise yaşanan bu iki kelimeyi aktarış biçimiyle tartışma konusu oldu.

Kurum İsrail ve ABD birliklerinin saldırısı sonucunda ölen 115 kız çocuğuna dair haberinde ne vefat edenlerin sayısından ne de saldırının faillerinden bahsetmedi.

NYT'nin haberi sunuş biçiminde "İran'a göre bir saldırıda onlarca öğrenci öldü" denilerek sanki saldırı herhangi bir bilinmeyenden gelmiş gibi davranıldı.

Aynı kurum İsrail'de isabet alan bina haberini sunarken ise çok net bir dil kullanmayı tercih etti, binada kaç kişinin öldüğü ve saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine kadar detay verildi.

Kurumun bu ikili tavrı ise okurların tepkisine neden oldu.