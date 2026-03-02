Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin uyuşturucu testi pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 Şubat’ta 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasında “Uyuşturucu Madde Kullanmak”, “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme” ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlamaları yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan, saç ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

5 İSİM TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 İSME ADLİ KONTROL

Aralarında eski milli boksör Adem Kılıçcı, Murat Öztürk, sosyal medya fenomeni Aygül Aydın’ın bulunduğu 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu ve Duman grubu solisti Kaan Tangöze ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

TEST SONUCU ÇIKTI

Kaan Tangöze’nin yapılan uyuşturucu testinde (esrar-THC) sonucun pozitif çıktığı öğrenildi.