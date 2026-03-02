Katar, resmen savaşa dahil oldu: İran'ın iki Su-24 tipi savaş uçağı düşürüldü

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sürerken İran'da buna karşılık misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası sarsılan İran, bölge ülkelerinde bulunan ABD üslerini hedef alırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KATAR, İRAN'A AİT İKİ UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

Bir süredir sessiz kalmayı tercih eden Katar ordusu, savaşa resmen aktif muharip olarak dahil oldu.

Savunma Bakanlığı'nın resmi bildirisinde, gün içinde İran yönünden Katar hava sahasına doğru koordine edilmiş, çok katmanlı ve devasa bir saldırı dalgası tespit edildiği belirtildi.

Katar Emiri Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının derhal önleme (interception) kalkışı yaptığı ve İran İslam Cumhuriyeti'ne ait iki adet Sukhoi Su-24 (Su-24) tipi taktik bombardıman uçağını havada vurarak düşürdüğü açıkladı.

7 BALİSTİK FÜZE VE 5 İHA HAVADA VURULDU

Açıklamada, operasyonun sadece savaş uçaklarıyla sınırlı kalmadığı da vurgulanarak Su-24'lere eşlik eden 7 balistik füzenin Katar hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği duyuruldu.

Ayrıca Katar Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla 5 adet İHA'nın da hedeflerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada tüm tehditlerin vurulduğu ve hedeflerine ulaşamadığı ifade edildi.

KATAR, FİİLEN SAVAŞA DAHİL OLDU

Savunma Bakanlığı bildirisinde, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliğini korumak için tam kapasiteye sahip olunduğu vurgulanarak, "Her türlü dış tehdide kararlılıkla yanıt vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın doğrudan İran savaş uçaklarını düşürmesi, fiilen ve askeri olarak ABD-İsrail safında İran'la savaşa girdiğini gösterirken gözler Tahran yönetiminin Doha'ya vereceği yanıta çevrildi.