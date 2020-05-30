Obama, Floyd'un öldürülmesini 4 gün sonra kınadı

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, cinayetle biten polis şiddetine yönelik 4 gün sonra yaptığı açıklamada, "2020’nin Amerikası'nda ayrımcılık normal olmamalı, olamaz" dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis gözaltısı sırasında siyahi George Floyd'un boğularak ölmesinin ardından, olayın yaşandığı kent adeta savaş alanına döndü.

OBAMA'DAN 4 GÜN SONRA SES GELDİ

Birçok eyelatte protestoların yapıldığı ve dünya gündemine oturan olayla ilgili, ülkenin 'ilk siyahi başkanı' Barack Obama, ancak 4 gün sonra yazılı bir açıklama yaptı.

"2020'NİN ABD'SİNDE IRKÇILIK NORMAL OLMAMALI"

Obama, açıklamasında, koronavirüs salgınının ardından ülkenin bir normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek, "Normale dönmeyi istemek çok doğal ancak, milyonlarca Amerikalının, ırkı nedeniyle acı verici bir şekilde ayrımcılığa maruz kalması da normal olarak nitelendiriliyor." eleştirisinde bulundu.

ABD'de ırkçılığın hayatın her alanında olduğuna işaret eden Obama, "2020’nin Amerika'sında bu ırkçılık normal olmamalı, olamaz." ifadesini kullandı.

"KALPLERİMİZİ ZEHİRLEMEYECEK YENİ NORMAL İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Floyd’un ölümünü araştırmanın Minnesotalı yetkililerin görevi olduğunun altını çizen Obama, "Ancak ırkımıza ya da konumumuza bakılmaksızın, bağnazlık ve eşitsizliğin artık kurumlarımızı ve kalplerimizi zehirlemeyeceği bir ‘yeni normali’ oluşturmak, için birlikte çalışmak da bize düşüyor." mesajını verdi.

"GEÇ KALMIŞ BİR AÇIKLAMA" ELEŞTİRİSİ

Obama'nın bu açıklamayı, Floyd'un öldürülmesinden ardından 4 günlük sessizlikten sonra yapması ise "geç kalmış açıklama" olarak nitelendirildi.