Olaf Scholz: Ben olmasam hükümet bile kurulamazdı

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Almanya'da hükümet kırılma noktasında...

"Trafik lambası koalisyonu"nun dağılmasının ardından Almanya'da yaşanan kriz kendini daha çok göstermeye başladı.

Alman gazete BILD tarafından "Trafik lambası öldü" başlığıyla duyurulan koalisyon ayrılığının ardından Başbakan Olaf Scholz, ilk kez resmi bir açıklama yaptı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİM"

Görevini kötüye kullandığını ileri sürdüğü Maliye Bakanı ve aynı zamanda koalisyon ortağı Christian Lindner'i görevinden aldıran ve koalisyonun dağılması için ilk adımı atmış olan Scholz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Üç partili yapıyı bir arada tutmak için sonuna kadar mücadele ettim ancak bu mümkün olmadı.

"ÇABALARIM OLMASAYDI, HÜKÜMET KURULAMAZDI"

İş birliği ve uzlaşma sağlamak için tekrarlanan çabalarım olmasaydı, hükümet bu kadar uzun süre dayanamazdı. Hatta kurulamazdı bile.

GÜVEN OYLAMASI ARALIK AYINDA YAPILABİLİR

Scholz, FDP'nin koalisyondan ayrılmasının ardından 15 Ocak 2025'te mecliste güven oylamasına gideceğini açıklamasına rağmen muhalefetin bu konudaki baskılarının hatırlatılması üzerine, "Herkes aynı fikirdeyse Noel'den önce güven oylaması çağrısı yapmak benim için hiç de sorun değil.” diyerek güven oylamasının aralık ayında da yapılabileceği sinyalini verdi.