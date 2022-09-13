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Olaf Scholz ve Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi

Olaf Scholz ve Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde en kısa sürede diplomatik çözüm için çağrı yaptı.