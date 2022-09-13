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    Olaf Scholz ve Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde en kısa sürede diplomatik çözüm için çağrı yaptı.
    • 13.09.2022 - 19:23
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 19:36
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    Olaf Scholz ve Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra yaptırımlarla birbirini hedef alan Almanya ve Rusya, liderler nezdinde telefonda bir araya geldi.

    Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü.

    "En kısa sürede diplomatik çözüm"

    Görüşmede Scholz, Putin'i ateşkes temelinde mümkün olan en kısa sürede diplomatik çözüm bulmaya çağırdı.

    Scholz, Putin'e, Rusya'nın daha fazla ilhak adımının yanıtsız kalmayacağını ve hiçbir koşulda tanınmayacağını vurguladı.

    "Tahıl anlaşmasını itibarsızlaştırma"

    Zaporizhia nükleer santralinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Scholz, tahıl anlaşmasının önemli rolünü vurgulayarak Putin'e anlaşmayı itibarsızlaştırmaması ve tam olarak uygulamaya devam etmesi çağrısında bulundu.

    İki lider iletişimde kalmaya devam etmek konusunda anlaştı.

    Olaf Scholz ve Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi #1


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