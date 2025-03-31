Olası savaşa hazırlanma vizyonu: ABD'nin gizli Çin planı ifşa oldu

AA & Ensonhaber

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth imzasıyla Pentagon çalışanlarına 'gizli belge' dağıtıldı.

Toplamda 9 sayfalık belgede, "Çin, Pentagon'un öncelikli tehdidi durumundadır. Çin'in, Tayvan'ı olası oldubitti işgalinden caydırılması ise ABD iç güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, öncelikli senaryodur" ifadesi kullanıldı.

Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin yönetimine karşı 'olası bir savaşa' hazırlanma vizyonunun ortaya konduğu belgede Tayvan'a savunma harcamalarını büyük ölçüde artırması konusunda 'baskı' yapılmasına işaret edildi.

Belgede ayrıca Grönland ve Panama Kanalı dahil olmak üzere yakın çevredeki tehditlere karşı ABD'yi savunmanın da yer aldığı belirtildi.

Söz konusu belgede son günlerde ABD gündemini meşgul eden düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda ordunun doğrudan rol alması öngörüldü.

Öte yandan yer yer aynı cümlelerin kullanılmasıyla söz konusu belgenin Ağustos 2024'te yayımlanan bir düşünce kuruluşunun raporuna benzerliği dikkati çekiyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN TUTUM DEĞİŞİMİ

ABD Dışişleri Bakanlığı ise 16 Şubat'ta internet sitesindeki Tayvan bölümünde önceden yer alan 'ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğine' ilişkin ifadeyi kaldırmıştı.

Sitede yapılan yeni düzenlemede Tayvan'ın Pentagon ile teknoloji ve yarı iletken geliştirme projelerinde iş birliği yaptığı vurgulanarak Washington yönetiminin Tayvan'ın uluslararası örgütlere üyeliğini uygulanabilir durumlarda destekleyeceği belirtilmişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi Tayvan'ın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor.

Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.