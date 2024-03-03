Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile yatırım olanaklarını ve iş birliği fırsatlarını ele aldı.

DHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmeler gerçekleştirmek ve fuar açılışlarına katılmak üzere Suudi Arabistan'da...

2 gün sürecek temaslar kapsamında Bolat, Suudi Arabistan’da Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile bir araya geldi.

Yatırım olanakları ve iş birliği potansiyelleri ele alındı

Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alınırken yatırım olanakları da masaya yatırıldı.

Görüşmeye ilişkin açıklama Bakan Bolat'tan geldi.

Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan programımız kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile bir araya geldik.

Görüşmede ülkelerimiz arasındaki yatırım olanaklarını ve iş birliği potansiyellerini ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik.

Müteahhitlik, turizm, imalat sanayi, gıda...

Sayın Al-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alanda yatırım alanındaki iş birliği fırsatlarını konuştuk.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)