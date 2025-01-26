On binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıktı

AA

Gazze'de geçen hafta yürürlüğe giren ateşkes sonrası ilk aşamada 4 İsrailli rehineye karşılık 90 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında cumartesi günü Hamas, Gazze'de esir tutulan 4 İsrailli kadın askeri serbest bıraktı.

Bunun karşılığında 200 Filistinli tutsak da İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı.

REŞİD CADDESİ'NDE TOPLANDILAR

On binlerce Filistinli Gazze'nin kuzey-güney bağlantısını sağlayan, sahil boyunca uzanan Reşid Caddesi'nde toplandı.

Reşid Caddesi'nde bekleyişlerini sürdüren bazı Filistinlilerin yanlarına taşıyabilecekleri kadar eşya aldığı görülürken bazılarınınsa eşya yüklü araçlarıyla Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'na açılan yollarda beklediği görüntülere yansıdı.

ON BİNLERCE KİŞİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Filistinlilerin, İsrail ordusunca yıkılmış olduğunu bilmelerine rağmen evlerine dönmekte kararlı olduğu ve on binlercesinin geceyi dondurucu soğuğa rağmen Reşid Caddesi'nde geçirdiği aktarıldı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan bir diğer ana güzergah Selahaddin Caddesi'nde de zorla yerinden edilen Filistinlilerin bekleyişini sürdürdüğü sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, Filistinlilerin araçlarıyla caddede uzun konvoylar oluşturdukları ve İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'nu geçişlere açmasını bekledikleri görüldü.

İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'NİN KUZEYİNE GEÇİŞİNE İZİN VERMİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, "Arbel Yehud" isimli İsrailli esirin dün serbest bırakılmaması bahane gösterilerek söz konusu esir serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

İsrail'in, anlaşma kapsamında bugün Filistinlilerin kuzeye geçişine izin vermesi gerekiyordu.

İSRAİL SALDIRILARINDA GAZZE'NİN KUZEYİNİN YÜZDE 80'İ YIKILDI

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına göre, İsrail'in şiddetli saldırı ve kuşatması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yüzde 80'i tamamen yıkılırken 300 binden fazla Filistinli evsiz kaldı.

Yıkıma maruz kalan bölgeler arasında Cibaliya kentinin doğu ve batı kısımlarının yanı sıra Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya da yer alıyor.