Onlarca şehirde yasaklandı: Musluk suyu kullanmayın!

Fransa’nın kuzeydoğusundaki Ardennes bölgesinde musluk suyu kullanımı tamamen yasaklandı. Suda yapılan incelemeler sonucunda sağlığa son derece zararlı olan PFAS maddesi tespit edildiği bildirildi.

Ardennes Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2025 itibarıyla tam 12 yerleşim yerinde musluk suyu içmek yasaklandı.

Alınan bu karar, musluk suyunda yüksek seviyede bulunan PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler) nedeniyle uygulamaya kondu.

5 TEMMUZ’DAN BERİ YASAK!

Bu, Fransa’da PFAS kirliliğine karşı alınan ilk önlem değil. Daha önce 5 Temmuz’dan bu yana, ülkenin doğusunda yer alan Meuse bölgesindeki dört şehirde de benzer bir yasak yürürlüğe girmişti.

Uzmanlar, tehlikenin yalnızca bu bölgelerle sınırlı olmadığını, Fransa genelinde eski üretim tesislerinin bulunduğu birçok alanda da riskli seviyelerin gözlemlenebileceği konusunda uyarıyor.