Ordu gibi hareket ediyorlar: Meksika karteli CJNG'nin dikkat çeken teçhizatları Meksika'nın en büyük karteli CJNG mensupları, teçhizatlarıyla gövde gösterisi yaptı.

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AA & Ensonhaber

Kuzey Amerika ülkesi Meksika, ülkeyi adeta kasıp kavuran kartellerin önüne geçemiyor.

2006'dan bu yana devam eden savaşta istenilen sonuç henüz elde edilemezken, yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kendilerini Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) olarak tanımlayan kartel, Meksika'nın en eski kartellerinden olan Sinaloa'dan ayrıldı.



Meksika'nın en büyük karteli

2011 yılında ortaya çıkan CJNG, 32 eyaletin 27'sinde varlık gösteriyor. Meksika'nın en büyük karteli olarak tanımlanıyorlar.

Kartel üyeleri, sosyal medyada propaganda yaparken ağır teçhizatlarıyla, kamuflajlarıyla ve zırhlı araçlarıyla göze çarpıyor.

Gövde gösterisi yaptılar

Söz konusu yapı; hücum yelekleri, antibalistik yelekler, kask ve sofistike silahlarla düzenli bir orduyu andırıyor.

Yayınlanan son görüntüde, hakimiyet bölgelerinde gövde gösterisi yapmaktan da geri durmadılar. Jalisco, Baja California, Michoacan, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz eyaletlerinde güç kazanmaya devam ediyor.

CJNG'yi yöneten isim

Bu kartel, tıpkı Ovidio Guzman vakasında olduğu gibi 2012 yılında Zapopan kentinde yakalanan ve adamları şehri savaş alanına çevirince devletin serbest bırakmak zorunda kaldığı El Mencho lakaplı eski polis Nemesio Oseguera Cervantes tarafından yönetiliyor.

300 binden fazla ölüm yaşandı

Ülkede 2006 yılında dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında şu ana değin hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı kaydediliyor.

Kartellerin birbiri ile çatışmalarının veya devletin verdiği mücadelenin ne kadarlık bir bölümünü oluşturduğu belirtilmese de bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Ağır bilanço

Güvenlik güçlerinin de insan hakları ihlallerine imza attığı savunulan bu şiddet dalgasında Meksika basınının STK raporlarına dayandırdığı rakamlara göre, 340 binden fazla kişi yerlerinden edildi, 40 bine yakın kişi ise kayboldu.