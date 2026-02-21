Rus bombardıman uçaklarından Bering Denizi üzerinde 14 saatlik uçuş

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tu-95MC” tipi bombardıman uçaklarının Bering Denizi’nde uluslararası sular üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

14 SAATTEN UZUN GÖREV

Açıklamaya göre uçuş 14 saatten fazla sürdü. Görev süresince bombardıman uçaklarına “Su-35C” ve “Su-30CM” tipi savaş uçakları eşlik etti.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı belirtilirken, güzergahın bazı aşamalarında yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının da Rus uçaklarına eşlik ettiği ifade edildi.

"ULUSLARARASI KURALLARA UYGUN"

Bakanlık açıklamasında, Rus askeri uçaklarının Arktik bölge, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinde düzenli uçuşlar gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Söz konusu tüm uçuşların, hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı vurgulandı.