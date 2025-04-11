Oscar Ödülleri'ne yeni kategori eklendi

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Sinemanın en prestijli gecesi Oscar Ödülleri, 100. yılına yeni bir kategoriyle giriyor.

Akademi, 2028’de düzenlenecek törende "dublör tasarımı" alanında da başarıyı ödüllendireceğini duyurdu.

DUBLÖRLER ONURLANDIRILACAK

Akademi CEO’su Bill Kramer ve başkan Janet Yang, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sinemanın ilk günlerinden itibaren dublör tasarımı, film yapımının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu teknik ve yaratıcı sanatçılarının yenilikçi çalışmalarını onurlandırmaktan gurur duyuyoruz ve bu önemli anı başarmalarından ötürü kendilerini tebrik ediyoruz." dedi.

Akademi'nin prodüksiyon ve teknoloji dalında 100’den fazla dublör bulunuyor.

"DUBLÖRLER FİLMİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI"

Yeni ödül fikrinin öncüsü olan David Leitch, kariyerine Brad Pitt gibi yıldızlar için dublörlük yaparak başlamış ve John Wick gibi dublör ağırlıklı filmleri yönetmişti. Leitch ve dublör koordinatörü Chris O'Hara, yeni ödül kategorisinin eklenmesi için Akademi'ye başvurularda bulunmuştu.

Leitch, "Dublörler, her türdeki filmin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sinema tarihimizde derin bir kökene sahiptir. Charlie Chaplin, Harold Lloyd ve Buster Keaton gibi erken dönem öncülerinin yerinden, bugünün dublör tasarımcıları ve koordinatörlerinin ilham verici sanatına kadar bu alanda büyük bir evrim yaşanmıştır." dedi.

BU YIL DA YENİ BİR KATEGORİ EKLENDİ

Chad Stahelski, Oscar’ların dublör tasarımı ödülünü eklemesini harika bulduğunu ancak hala yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

Stahelski, "Dublör tasarımının bir Akademi Ödülü alması harika ama kimlerin bu ödülü alacağını ve kararları kimin vereceğini merak ediyorum. Bu, bir kişinin yaptığı bir şey değildi; tamamen iş birliği gerektiren bir süreçti." dedi.

Akademi, bu yıl ayrıca 2025 yılında vizyona girecek filmler için "Casting Başarısı" ödülünü de eklemişti.