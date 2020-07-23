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    Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü

    ABD'nin sembol yapılarından biri olan New York'taki Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar sosyal medya kullanıcı tarafından kayda alındı.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 12:03
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    Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü

    Şiddetli yağmur ve fırtınanın vurduğu ABD'nin New York eyaletindeki Özgürlük Heykeli'ne, yıldırım düştü.

    Mikey Cee tarafından kayda alınan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

    MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

    Muhteşem görüntüler, New York şehrinin Hudson Nehri ağzında yer alan Ellis Adası’nın iskelesinden çekildi. Sosyal medyada yayınlanan video, 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla görüntüleme aldı.

    Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü iZLE

    SİMGE ANIT

    Özgürlük Heykeli, ABD'nin New York şehrindeki Liberty Adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana simge olan anıtlardan biri olarak biliniyor.

    Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü #1

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