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Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü
ABD'nin sembol yapılarından biri olan New York'taki Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar sosyal medya kullanıcı tarafından kayda alındı.
- İHA
- 23.07.2020 - 12:03
- Güncelleme : 23.07.2020 - 12:03
Şiddetli yağmur ve fırtınanın vurduğu ABD'nin New York eyaletindeki Özgürlük Heykeli'ne, yıldırım düştü.
Mikey Cee tarafından kayda alınan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.
MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ
Muhteşem görüntüler, New York şehrinin Hudson Nehri ağzında yer alan Ellis Adası’nın iskelesinden çekildi. Sosyal medyada yayınlanan video, 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla görüntüleme aldı.
Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü iZLE
SİMGE ANIT
Özgürlük Heykeli, ABD'nin New York şehrindeki Liberty Adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana simge olan anıtlardan biri olarak biliniyor.