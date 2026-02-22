Pakistan, Afganistan'a saldırdı: 25 kişi öldü

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın ülkenin hava sahasını ihlal ederek sivil bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Pakistan’ın dün akşam saatlerinde Afganistan’a düzenlediği hava saldırısının bilançosu açıklandı.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırıların hedefindeki doğu vilayetleri Paktika ve Nangarhar’da çoğu sivil olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan’ın ülkelerindeki güvenlik zafiyetlerini kadın ve çocukları hedef alarak telafi etmeye çalıştıklarını belirtti.

"ÇEŞİTLİ SİVİL YERLEŞİM BÖLGELERİNE VE BİR OKULA HAVA SALDIRALARI DÜZENLENDİ"

Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Önceki saldırganlıklarını sürdüren Pakistan ordusu, Nangarhar ve Paktika'nın doğu illerindeki çeşitli sivil yerleşim bölgelerine ve bir okula hava saldırıları düzenledi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca masumun ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.

"BAKANLIK, BU EYLEMİN İSLAMİ DEĞERLERE AYKIRI OLDUĞUNU BİLMEKTEDİR"

Bakanlık, bu eylemi şiddetle kınamaktadır. Bu eylemin uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilkelerine ve İslami değerlere aykırı olduğunu bilmektedir.

Ülkenin egemenliğini savunmayı ve halkını korumayı dini ve ulusal sorumluluğu olarak görmektedir uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık açıklayacaktır.

Pakistan ordusunun sivillere hava saldırıları, Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösteriyor ve bu saldırılar, iç başarısızlıklarını gizleyemeyecek." denildi.