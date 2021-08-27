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    Pakistan, Afganistan'dan gelenleri otelde ağırlayacak

    Pakistan'da, Afganistan'dan tahliye edilenlere kolaylık sağlanması için, gelenlerin otellerde ağırlanacağı açıkladı.
    • AA
    • 27.08.2021 - 01:31
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 01:35
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    Pakistan, Afganistan'dan gelenleri otelde ağırlayacak

    Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından birçok ülke, asker ve personel tahliyelerini hız kesmeden sürdürüyor.

    Pakistan'da, Afganistan'dan tahliye edilen insanlar için yeni bir karar alındı.

    Başkent Yönetimi yaptığı açıklamada, sınırdaki durum sebebiyle binlerce kişinin Afganistan’dan tahliye edildiği ve transit uçuşlarla gelen yolcuların İslamabad’da konaklayacağını belirtti.

    Pakistan, Afganistan dan gelenleri otelde ağırlayacak #1

    REZERVASYONLAR İPTAL EDİLDİ

    Açıklamada, İslamabad’daki tüm otellerden Afganistan’dan tahliye edilenlere kolaylık sağlanması için bugünden başlamak üzere 21 gün boyunca rezervasyonlarını iptal etmesi talep edilirken, boş odaların Başkent Yönetimi tarafından Afganistan’dan tahliye edilenler için kullanılacağı kaydedildi.

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