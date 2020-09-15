Pakistan Başbakanı: Tecavüzcüler idam edilmeli ya da hadım edilmeli

Pakistan Başbakanı: Tecavüzcüler idam edilmeli ya da hadım edilmeli

Pakistan Başbakanı Imran Khan, tecavüz suçuncan hüküm giyenlerin alenen asılması veya kimyasal olarak hadım edilmesinden yana olduğunu belirtti.

Pakistan’da geçtiğimiz hafta Lahor-Sialkot otoyolunda mahsur kalan iki çocuk annesi bir kadın, Gujjarpura bölgesinde iki kişinin silah zoruyla çocuklarının gözü önünde tecavüze uğramıştı. Olay ülkede infiale neden olmuştu.

"TECAVÜZCÜLER ASILMALI"

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bugün yaptığı açıklamada Lahor’da yaşanan tecavüz olayına değinerek, suçluların alenen asılması gerektiğine inandığını ifade etti.

“Hüküm giymiş tecavüzcüler alenen asılmalı veya kimyasal olarak hadım edilmeli” diyen Başbakan Khan, ancak idamın Avrupa Birliği (AB) tarafından Pakistan’a verilen “GSP-Plus” ticaret statüsünü tehlikeye atabileceğini aktardı.

Khan, tecavüzcülerin gelecekte suçu tekrar işleyememeleri için birçok ülkede olduğu gibi suçun derecesine göre "kimyasal veya cerrahi olarak hadım edilmesi" gerektiğini vurguladı.

"BU TÜR SUÇLAR, KALICI OLARAK CEZALANDIRILMALI"

"Bu tür suçluları kalıcı olarak cezalandırmak için yeni yasalara ihtiyacımız var" diyen Başbakan Khan, cinsel suçlarla sadece polisin değil tüm toplumun mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan, otoyol tecavüzünün baş zanlısı Abid Ali’nin daha önce 2013’te de toplu tecavüz olayına karıştığını aktarırken, polis tarafından zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, diğer zanlıyı arama çalışmalarının devam ettiği ve yapılan incelemeler sonucunda pozitif bir DNA eşleşmesi bulunduğu aktarıldı.

AB tarafından 2014’te Pakistan’a verilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP-plus) ticaret statüsü, ülkelerin insan hakları gibi uluslararası sözleşmelere uymasına bağlı olarak devam ediyor.