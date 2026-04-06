Pakistan savaş nedeniyle tasarruf tedbirleri aldı

ABD ve İsrail ile İran arasında savaş, bir ayı aşkın süredir devam ederken küresel enerji piyasalarında da ciddi belirsizlikler yaşanıyor..

Enerji tedariğinde yaşanılan sorunlar, bazı ülkeleri önlem almaya götürdü..

Bunlardan biri de Pakistan oldu.

Pakistan hükümeti, yeni tasarruf tedbirleri aldı.

SAAT 20.00'DE MARKET VE AVM'LER KAPATILACAK

Hükümet, ülke genelindeki düğün salonları, market ve AVM’ler gibi işletmelerin saat 20.00'de kapanmasına karar verdi. Fırın ve restoran gibi işletmelerin ise saat 22.00’ye kadar açık kalmasına izin verilen kararda, eczaneler kısıtlamadan muaf tutuldu.

Kapanma saatlerine uymayan işletmeler hakkında cezai işlem uygulanacak.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA OLACAK, KAMU KURUMLARININ HARCAMALARI YÜZDE 20 AZALTILACAK

Hükümet, ayrıca haftada dört gün çalışma, yakıt ödeneğinde kesinti ve tüm kamu kurumlarında harcamaların yüzde 20 azaltılmasını içeren kapsamlı bir tasarruf planı açıkladı.