ABD Savaş Bakanı: Bugün İran'a en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak

Orta Doğu'da kan ve gözyaşı var.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta 1 ay geride kaldı.

Son dönemde açıklamalarını artıran ABD Başkanı Donald Trump, tehditlerinin dozunu artırdı.

Trump, bu akşam yeni bir basın toplantısı düzenlerken toplantıya ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de katıldı.

KURTARILDIĞI İDDİA EDİLEN PİLOT

Hegseth, Beyaz Saray’da düzenlenen basın brifinginde, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’da düşen F-15 pilotunun iletişim geçerek durumuna ilişkin mesaj gönderdiğini aktaran Hegseth, bu kişinin uçağın 3 Nisan Cuma günü vurulmasının ardından "cumartesi günü saklandığını ve pazar günü de kurtarıldığını" söyledi.

"EN YOĞUN HAVA SALDIRILARININ OLDUĞU GÜN OLACAK"

Hegseth, İran’a yönelik saldırılara ilişkin, "Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama daha önce birden fazla kez yapılmıştı.

TRUMP YENİDEN SÜRE VERMİŞTİ

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (TSİ 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.