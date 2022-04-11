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    Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

    Pakistan Ulusal Meclisinde bugün başbakan olarak seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, yemin ederek görevine başladı.
    • 11.04.2022 - 20:02
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 20:03
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    Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı

    Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

    9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

    Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

    İmran Han'ın yerine Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif seçilmişti.

    Yemin ederek göreve başladı

    AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin rahatsız olması sebebiyle yemin töreni, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Sanjrani tarafından gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen yemin töreninin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Törende Senato Başkanı Sanjrani'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Şerif, Pakistan'ın 23. başbakanı oldu.

    Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı #1

    Abisi 3 dönem başbakanlık yaptı

    Yemin töreninde PML-N liderinin ittifak kurduğu parti liderlerinin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları da hazır bulundu.

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste bugün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

    Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı #2

    Pakistan’da başbakan seçilen Şahbaz Şerif yemin ederek görevine başladı #3


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