Pakistan'da kendilerini istismar eden babalarını uyurken ateşe verdiler

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Pakistan'da korkunç bir olay yaşandı.

Pencap'ta yaşayan iki kız kardeş, uyuyan babalarını benzin döküp yakarak öldürdü.

15 ve 12 yaşlarındaki kardeşler, yıllarca kendilerine tecavüz eden babalarından intikam almak istediklerini söyledi.

KENDİLERİNE TECAVÜZ EDEN BABALARINI DİRİ DİRİ YAKTILAR

Babalarını diri diri yakan kızlar, polise babalarının cinsel saldırılarını durdurmak için bu çözümü bulduklarını anlattı.

Daily Mail'deki habere göre baba, büyük kızına bir yıldır saldırıda bulunuyordu ve küçük kızına da iki defa tecavüz etmeye çalıştı.

"BABALARININ ZULMÜNE KARŞI KALICI BİR ÇÖZÜM BULMUŞLAR"

Üst düzey polis yetkililerinden Rizwan Tariq, "Kızlar, babalarının zulmüne karşı kendilerince 'kalıcı bir çözüm' bulmuşlar" diye konuştu.

Öte yandan adamın, üç ayrı eşinden 10 çocuğu olduğu bildirildi.

Son olarak gerçekleşen olayda ismi açıklanmayan kız çocuklarının, kısa sürede mahkemeye çıkarılacakları bildirildi.