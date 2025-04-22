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Pakistan'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada çok sayıda can kaybı

Pakistan'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada çok sayıda can kaybı Aşırı hız yapan sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 5'i çocuk en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.