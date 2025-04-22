Pakistan'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada çok sayıda can kaybı

İHA
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Jamshoro bölgesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki minibüs uçuruma yuvarlandı.
Kazanın, aşırı hız yapan sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.
EN AZ 16 CAN KAYBI
Olayda 5'i çocuk en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik kordonuna alındı.
CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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