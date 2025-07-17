Pakistan’da muson felaketi: Can kaybı 180’e yükseldi

Güney Asya’yı etkisi altına alan muson yağmurları, Pakistan’da can almaya devam ediyor.

Her yıl bu dönemde yoğun yağışlarla karşılaşan ülkede, bu yılki muson sezonu daha yıkıcı başladı.

Sağanakların yol açtığı felaket, özellikle Pencap eyaletinde büyük yıkıma neden olurken, can kaybı her geçen gün artıyor.

"24 SAATTE 63 KİŞİ ÖLDÜ"

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, Pencap eyaletinde etkili olan sağanak yağışlarda son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 180

Ülke genelindeki muson yağışlarında toplam can kaybının 180'e ulaştığı aktarıldı.

Ölümlerin çoğunun bina çökmesi, boğulma ya da elektrik çarpması sonucu yaşandığı ifade edildi.

UYARILAR SÜRÜYOR

Rawalpindi ve başkent İslamabad da dahil olmak üzere birçok bölgede su baskınları ve nehirlerde yükselen su seviyelerine karşı uyarıda bulunuldu.

Yaklaşık 250 milyon nüfuslu Pakistan, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.