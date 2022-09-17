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    Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 1545'e yükseldi

    Muson yağmurlarının meydana getirdiği sel felaketi ülkede yaşamı durma noktasına getirirken, son verilere göre 1545 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
    • 17.09.2022 - 16:20
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    Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 1545'e yükseldi

    Pakistan'da haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurları can almaya devam ediyor.

    Yağmurların sebep olduğu sel felaketi, ülkede yaşamı durma noktasına getirdi.

    1545 kişi can verdi

    Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin büyük bir bölümünü sular altında bırakan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 545'e, yaralı sayısının 12 bin 850'ye yükseldiği bildirildi.

    Selde toplam 1 milyon 921 bin 622 evin de hasar gördüğü aktarıldı. Ayrıca ülke genelinde 935 bin 795 büyükbaş hayvanın sel sularında sürüklendiği belirtildi.

    Maddi zarar 30 milyar dolar

    Sel, 220 milyondan fazla nüfuslu ülkede 33 milyondan fazla kişiyi olumsuz etkiledi. Selin yol açtığı ekonomik kaybın 30 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

    Pakistan da sel felaketi: Ölü sayısı 1545 e yükseldi #1

    Pakistan da sel felaketi: Ölü sayısı 1545 e yükseldi #2


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