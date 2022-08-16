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    Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 32 yaralı

    Pakistan’ın Sind eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.
    • 16.08.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 18:05
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    Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 32 yaralı

    Pakistan’ın Sind eyaletine bağlı Rohri kasabasında yolcu otobüsü dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

    Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerine gelen polis ve arama kurtarma ekipleri yaralıları en yakın hastaneye sevk etti. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Kadın ve çocuklar hayatını kaybetti

    Kaza nedeniyle hayatını kaybedenler arasında Pakistan’ın Svat ilçesinden gelen 4 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu belirtildi.

    Yaralılardan biri olay yerine ekiplerin geç geldiğini, 1 saate yakın yardım beklediklerini ifade etti.

    İHA'nın haberine göre, bugün Pakistan’ın Bahawalpur kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

    Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi

    Pakistan’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 32 yaralı #1


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