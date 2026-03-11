Kuzey Kore: ABD ve İsrail'in saldırıları, dünyayı istikrarsızlaştırıyor

Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının bölgesel barış ve güvenliği sarstığı belirtildi. Bakanlık, “Dünya çapında istikrarsızlığı artıran bu saldırgan eylemleri ciddi şekilde kınıyor ve bunlardan ciddi endişe duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞİMLERİNE SERT TEPKİ

Açıklamada, İran’da rejim değişikliğinin hedeflenmesine de dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

İlgili ülkenin siyasi sistemini yok sayan, toprak bütünlüğünü ihlal eden, iç işlerine karışan ve sosyal sistemini devirmeye yönelik her türlü sözlü tehdit ve askeri eylem asla hoş görülemez. Bu tür eylemler tüm dünya tarafından kınanmalı ve reddedilmelidir.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ VE YENİ LİDER SEÇİMİ

Kuzey Kore açıklamasında, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in vefatı ve yeni lider seçimi sürecine de değinildi:

İran Uzmanlar Meclisi’nin İslam Devrimi’nin yeni liderini seçtiğine dair son resmi açıklamaya gelince, İran halkının en yüksek liderini seçme hakkına ve tercihine saygı duyuyoruz.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE DİPLOMASİ VURGUSU

Bakanlık, açıklamasının sonunda, bölgesel güvenliğin korunması ve uluslararası ilişkilerde istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, tüm taraflara provokatif eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.