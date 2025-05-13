Pakistan'dan, Hindistan ile sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirme

AA

Hindistan'ın başlattığı "Sindoor Operasyonu"nun ardından Pakistan ile Hindistan ateşkese vardı...

Sindoor Operasyonu ve ateşkes sonrası Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan, yeni bir açıklama yapıldı.

"PAKİSTAN, ATEŞKES MUTABAKATINA BAĞLI KALMAYA KARARLIDIR"

Açıklamada, iki ülke arasındaki ateşkesin "arabuluculuk eden dost ülkelerin katkısıyla" yapıldığı belirtilerek, "Pakistan, yakın zamanda sağlanan ateşkes mutabakatına bağlı kalmaya ve bölgesel istikrar için gerekli adımları atmaya kararlıdır." denildi.

Pahalgam terör saldırısının "delilsiz bir şekilde Pakistan'a yüklenmeye çalışıldığı" ve Hindistan'ın bunu bir gerekçe olarak kullanıp "askeri operasyonunu meşrulaştırmak istediği" savunuldu.

"HİNDİSTAN'IN TUTUMUNUN BÖLGEDEKİ İSTİKRARI ZEDELEDİĞİNE" İŞARET EDİLDİ

"Hindistan'ın tutumunun bölgedeki istikrarı zedelediğine" işaret edilen açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'a verdiği karşılığın "meşru müdafaa hakkı ile tutarlı" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Terörizme karşı küresel mücadeledeki katkılarımız ve fedakarlıklarımız iyi bilinmektedir." ifadesi kullanıldı.

"PAKİSTAN, HAKLARINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAKTIR"

Hindistan'ın "İndus Suları Anlaşması"nı askıya alması "yasadışı ve tek taraflı eylem" olarak nitelendirilirken, "Pakistan, anlaşma kapsamındaki haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır." denildi.

Pakistan'ın, bölgedeki ihtilafın "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasını" savunduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Güney Asya'da istikrarsızlık kaynağı olmaya devam eden bu ihtilafın çözümüne yönelik çabalarını desteklediğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"GELECEKTEKİ HERHANGİ BİR SALDIRGANLIK DA AYNI KARARLILIKLA KARŞILIK BULACAKTIR"

Açıklamada, önemli olanın "bölgesel işbirliği ve uluslararası normlara saygı" olduğu belirtilerek, "Bu çağda barış, gerçek güçtür." vurgusu yapıldı.

Pakistan'ın "barış ve güvenliğin korunmasında dünya çapında kabul görmüş bir role sahip egemen bir ülke olduğu" ifade edilen açıklamada, "Gelecekteki herhangi bir saldırganlık da aynı kararlılıkla karşılık bulacaktır." denildi.

NE OLMUŞTU

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.