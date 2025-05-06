Pakistan'dan Hindistan'a: Su bizim kırmızı çizgimizdir

AA & Ensonhaber

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, Cammu Keşmir’de yaşanan kanlı saldırının ardından Hindistan’la yükselen tansiyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pakistan merkezli Samaa TV’ye konuşan Asıf, ülkesinin "her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu" vurgulayarak, ulusal güvenliğe yönelebilecek tehditlere karşı "tam güçle karşılık vereceklerini" söyledi.

"GELECEKTEKİ SAVAŞLARIN TEMEL NEDENİ SU OLACAK"

Özellikle “İndus Suları Anlaşması” üzerinden Yeni Delhi'ye net bir uyarı gönderen Asıf, Hindistan’ın su akışını engelleyecek adımlar atmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. “Su bizim için bir kırmızı çizgidir. Gelecekteki savaşların temel nedeni su olacak” diyerek, olası bir ihlalin çatışma zeminini hazırlayabileceğine dikkat çekti.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİRİZ"

Savunma Bakanı, Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir’deki Fiili Kontrol Hattı’nda (LoC) yaşanabilecek bir çatışmanın sınırla sınırlı kalmayabileceği uyarısında da bulundu: “Eğer savaş başlarsa, bunun sınırlarını kimse belirleyemez.”

Asıf, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye de sert sözlerle yüklendi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun agresif politikalarını örnek göstererek, Modi’nin de benzer sorumsuz adımlar atması halinde Pakistan’ın buna "tarihin unutmayacağı şekilde yanıt vereceğini" belirtti.

Pakistanlı Bakan, daha önce de Hindistan'ın, askıya aldığı İndus Suları Anlaşması’nı ihlal ederek nehirler üzerinde baraj ve benzeri yapılar inşa etmesi halinde “misliyle karşılık verileceği” uyarısını yapmıştı.

CAMMU KEŞMİR'DE KANLI SALDIRI VE DİPLOMATİK KRİZ

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi, saldırganların Pakistan’dan geldiğini öne sürerek, İslamabad’a karşı bir dizi sert önlem almıştı.

Hindistan, İndus Suları Anlaşması’nı askıya alarak Pakistan’a su akışını durdurma sinyali vermiş; ayrıca ülkedeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesini ve vize işlemlerinin iptalini kararlaştırmıştı.

İslamabad yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve karşı hamle olarak Hindistan’la tüm ticari ilişkileri askıya almış, hava sahasını kapatmış ve diplomatik personel sayısına kısıtlama getirmişti. Ayrıca, İndus Nehri üzerindeki her türlü tek taraflı müdahaleyi "savaş nedeni" sayacağını ilan etmişti.