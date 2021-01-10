Papa, ABD'deki olaylarla ilgili konuştu

Dünyanın gündemine oturan Kongre olaylarına değinen Papa Francis, Washington'a "Demokrasiyi koruyun" çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Kongresi'ne baskının ardından açıklama yaptı.

Papa Francis, Amerikalıları şiddetten kaçınmaya, uzlaşma aramaya ve "demokratik değerleri korumaya" çağırdı.

"ŞİDDETLE KAZANIM OLMAZ"

Papa konuşmasında, "Şiddetin her zaman zarar verdiğini tekrarlıyorum. Şiddetle hiçbir şey kazanılmaz, çok şey kaybedilir." dedi.

Kongre'ye kanlı baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'Lİ YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mesajının devamında Papa, "Ülkenin yetkililerini ve tüm nüfusu, ulusal uzlaşmayı teşvik etmek ve Amerikan toplumunda kök salmış demokratik değerleri korumak için yüksek sorumluluk duygusunu sürdürmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"KONGRE KUŞATMASI SARSTI"

Papa Francis, ABD'nin "son Kongre kuşatmasıyla sarsıldığını" söyleyerek, tüm Amerikalılara "şefkatli bir selamlama" göndermek istediğini söyledi.