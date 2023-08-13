Papa, Akdeniz'de ölen göçmenler için dua etti Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Akdeniz'de bu yıl yaklaşık 2 bin göçmenin Avrupa'ya geçmek isterken yaşamını yitirdiğine işaret ederek, siyasetçileri bu durumu engellemeye çağırdı.

AA

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında, 9 Ağustos'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanına bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra etti.

Ölen göçmenler için dua istedi

Duanın ardından yaptığı konuşmada, İtalya'da hafta içi meydana gelen göçmen teknesi faciasında 41 kişinin öldüğünü anımsatan Papa, bu kişiler için dua istedi.

Papa, "Hem acı hem de utançla söylemek gerekir ki bu yılın başından bu yana yaklaşık 2 bin kadın, erkek ve çocuk Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizde can verdi." ifadesini kullandı.

Siyasilere çağrı yaptı

Akdeniz'de yaşanan göçmen facialarını "insanlığın kanayan yarası" olarak nitelendiren Papa, tüm siyasetçileri bu yarayı kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde sarmaya ve daha çok faciayı engellemeye davet etti.

Papa, duasında ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenleri de andı.