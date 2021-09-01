Papa Francis, istifa iddialarını yalanladı

84 yaşındaki Papa, görevi bırakmayla ilgili düşünceye sahip olmadığını söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçen temmuz ayında bağırsak ameliyatı geçirdi.

Taburcu edilerek Vatikan'a geri dönen Papa, en az iki hafta sürmesi beklenen dinlenme dönemine girmişti.

"AKLIMDAN BİLE GEÇMEDİ"

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Papa'nın görevinden istifa edeceği öne sürüldü.

İspanyol radyosu COPE'a konuşan 84 yaşındaki Papa, söylentilerin doğru olmadığını belirterek, "İstifa edeceğimi nereden çıkardılar bilmiyorum. İstifa aklımdan bile geçmedi." dedi.

"HAYATIM NORMALE DÖNDÜ"

Papa, ameliyattan sonra yaşadıklarını anlatırken, "Tamamen normal bir hayat sürüyorum. Daha önce mümkün olmayan her şeyi şimdi yiyebiliyorum." ifadesini kullandı.

İKLİM KONFERANSINA KATILACAK

Papa, ayrıca kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmasının neredeyse kesin olduğunu söyledi.

"Ne zaman bir papa hasta olsa, her zaman bir fırtına vardır." diye ekledi.

Papa Francis, Vatikan'a döndü ViDEO