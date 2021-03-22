Papa Francis: Suç örgütleri salgını kullanıyor

İtalya’da 21 Mart’ta gerçekleşen Mafya Kurbanlarını Anma Günü’nde konuşma yapan Papa Francis, suç örgütlerinin kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınından faydalandığını dile getirdi.

Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nünde bir konuşma yaptı.

Papa, konuşmasında dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin, yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.

KÜRESEL UYARI

Aralık ayında, genel merkezi Fransa'da bulunan Interpol, hem fiziksel hem de çevrim içi koronavirüs aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı.

YÜZLERCE SAHTE KORONA AŞISI

Mart ayında ise Güney Afrika yetkilileri, Interpol'ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte koronavirüs aşısına el koymuştu.