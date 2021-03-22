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    Papa Francis: Suç örgütleri salgını kullanıyor

    İtalya’da 21 Mart’ta gerçekleşen Mafya Kurbanlarını Anma Günü’nde konuşma yapan Papa Francis, suç örgütlerinin kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınından faydalandığını dile getirdi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 12:14
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    Papa Francis: Suç örgütleri salgını kullanıyor

    Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nünde bir konuşma yaptı.

    Papa, konuşmasında dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin, yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.

    KÜRESEL UYARI

    Aralık ayında, genel merkezi Fransa'da bulunan Interpol, hem fiziksel hem de çevrim içi koronavirüs aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı.

    YÜZLERCE SAHTE KORONA AŞISI

    Mart ayında ise Güney Afrika yetkilileri, Interpol'ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte koronavirüs aşısına el koymuştu.

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