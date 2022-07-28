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    Papa Franciscus'un Kanada seyahati devam ediyor

    Kiliselerde istismar edilenlerle uzlaşmak için Kanada'da bulunan Papa Franciscus, Quebec'te Başbakan Justin Trudeau ile görüşecek.
    • 28.07.2022 - 21:17
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    Papa Franciscus'un Kanada seyahati devam ediyor

    Kiliselerde istismar edilen yerlilerle uzlaşmak için Kanada'da bulunan Papa Franciscus, seyahatinin Quebec durağında.

    Papa Franciscus, Quebec'te Başbakan Justin Trudeau ve Genel Vali Mary Simon ile görüşecek ardından halka hitap edecek.

    Papa, Notre Dame Katedrali'nde piskoposlar, rahipler ve pastoral işçilerle dua edecek.

    Kanada turu devam ediyor

    Buradaki ziyareti 29 Temmuz'da sona erecek olan Papa, Montreal'de yerli halklardan oluşan bir heyet ile bir araya gelecek. Aynı gün Quebec'ten ayrılacak olan Papa, beş saatlik uçuşla kuzeydeki Iqaluit'e gidecek.

    Papa, Kanadalı yerli gruplardan nisanda özür dilemişti

    AA'nın haberine göre Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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