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    Papa Francis'i koruyan 4 İsviçreli muhafız koronavirüse yakalandı

    Vatikan’da görev yapan 4 İsviçreli muhafızın, koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 13:51
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    Papa Francis'i koruyan 4 İsviçreli muhafız koronavirüse yakalandı

    Vatikan Papalık Ofisi Holy See Basın Bürosu Müdürü Matteo Bruni, İsviçre Muhafızları üyeleri arasında hafta sonu 4 pozitif koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyledi.

    "KONTROLLER YAPILIYOR"

    Bruni, "4 muhafızın semptomları var ve hepsi izole durumda. Şu anda, kendileriyle doğrudan temas halinde olan kişiler arasında gerekli kontroller yapılıyor." ifadelerini kullandı.

    Papa Francis i koruyan 4 İsviçreli muhafız koronavirüse yakalandı #1

    İsviçreli muhafızlar, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla yükümlü 110 kişilik askerden oluşan küçük bir ordudur.

    Ordu, 22 Temmuz 1506'dan beri aktif olarak Vatikan'da görev yapıyor.

    Papa Francis i koruyan 4 İsviçreli muhafız koronavirüse yakalandı #2

    Papa Francis i koruyan 4 İsviçreli muhafız koronavirüse yakalandı #3

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