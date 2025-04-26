Papa Francis'in cenazesinde giyim kuralına uymayan liderler

Haber Merkezi

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen törenle Roma'daki dört büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedildi.

Papa'nın cenazesine 130 dünya lideri katıldı.

CENAZEDE KIYAFET KURALI KONDU

Vatikan'daki etkinliğin katı kıyafet kurallarına göre, erkeklerin koyu renk takım elbise, uzun siyah kravat ve beyaz gömlek giymesi gerekiyor.

Ayakkabılar, uzun çoraplar, paltolar ve şemsiyeler de kurallar arasında yer alıyor.

KIYAFET KURALINA UYMADILAR

Ancak bu sıkı kıyafet kuralına 3 dünya lideri uymadı.

ABD Başkanı Donald Trump törene mavi bir takım elbise ve mavi bir kravatla ve eski ABD Başkanı Joe Biden mavi kravatla katılırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise kravat takmadı.

SAYGISIZLIKLA SUÇLANDILAR

Trump, İngiliz medyasında Papa'nın cenaze töreninde kıyafet kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

Her üç lider de dünya liderlerinin çoğunluğunun siyah giyinmesi nedeniyle "saygısızlık" yapmakla suçlandı.