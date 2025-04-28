Papa Francis'in hiç maaş almadığı ortaya çıktı

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Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, 21 Nisan Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybetti.

Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen törenle Roma'daki dört büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedildi.

NET SERVETİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Kendisinden önceki papalardan daha farklı bir yol izleyen Francis, mütevazı yaşam tarzıyla derin bir iz bıraktı.

Papa Francis’in ölümünden sonra geride bıraktığı servet, dünya kamuoyunu şaşırttı.

GERİDE SADECE 100 DOLAR BIRAKTI

Celebrity Net Worth’e göre, Papa’nın kişisel serveti sadece 100 dolar civarındaydı.

PAPALIK MAAŞINI REDDETTİ

Hiçbir mülkü, kişisel banka hesabı ya da yatırımı olmayan Papa Francis, Cizvit yemini gereği yoksulluğu seçmiş ve papalığı boyunca yaklaşık 340 bin euroluk yıllık maaşını almayı reddetmişti.

Bu maaşı hayır işlerine ve Kilise fonlarına bağışlayan Papa, 12 yıllık görev süresi boyunca yaklaşık 4 milyon Euro’luk bir meblağı sosyal projelere yönlendirdi.

Son bağışını ise Roma’daki genç hükümlüler için bir makarna fabrikasının borçlarını hafifletmek amacıyla yaptı.

SARAYDA YAŞAMAYI TERCİH ETMEDİ

Papa Francis, lüks Papalık Sarayı yerine Casa Santa Marta misafirhanesinde yaşamayı tercih etti, sade kıyafetler giydi ve altın yerine gümüş kaplama bir yüzük taktı.

Hayır işlerine olan bağlılığı, mahkumlarla kurduğu duygusal bağ ve yoksullara verdiği destekle anılan Papa, geride maddi bir servet değil, reformist bir miras ve insanlığa hizmet bıraktı.