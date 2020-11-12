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    Papa Francis'ten Joe Biden'a tebrik

    Papa Francis'ten Joe Biden'a tebrik

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 22:43
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    ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Joe Biden ve Papa  Franciscus telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Papa Franciscus Biden'ı seçim zaferini nedeniyle tebrik etti.

    "BİRLİKTE ÇALIŞMA ARZUSU.."

    Joe Biden ise Papa'ya teşekkür ederek, tüm insanlığın onuru, eşitliği ve ortak inanç temelinde, dışlanan ve yoksul gruplara yardım, iklim değişikliyle mücadele, göçmen ve mültecilere kucak açma ve entegre olmalarını sağlama konusunda birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

    Papa Francis ten Joe Biden a tebrik #1

    Papa Francis ten Joe Biden a tebrik #2

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