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    Paris Hilton’un düğününün detayları belli oldu

    Carter Reum ile evlenmeye hazırlanan Paris Hilton, düğünün 3 gün süreceğini ve 10 gelinlik giyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:19
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    Paris Hilton’un düğününün detayları belli oldu

    Nişanlısı Carter Reum ile dünyaevine girmeye hazırlanan Paris Hilton, ABD'li talk show sunucusu Jimmy Fallon'ın programına konuk oldu.

    Düğünün birçok etkinlikle 3 gün süreceğini söyleyen Hilton, üç günde toplam 10 farklı gelinlik giyeceğini açıkladı.

    DÜĞÜNÜN BELGESELİ ÇEKİLECEK

    Zor bir gelin olmadığını söyleyen Hilton'un düğününün, Peacock isimli dijital yayın platformunda yayınlanmak üzere bir de belgeseli çekilecek.

    HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI

    17 Şubat'ta 40 yaşına basan Paris Hilton, yaş gününde kendisine evlenme teklif eden Reum'a 'Evet' demişti.

    Paris Hilton, hamile olduğu iddialarını "Evlenmeyi bekleyeceğim." diyerek yalanlamıştı.

    Paris Hilton’un düğününün detayları belli oldu #1

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