Paris Hilton’un düğününün detayları belli oldu

Carter Reum ile evlenmeye hazırlanan Paris Hilton, düğünün 3 gün süreceğini ve 10 gelinlik giyeceğini açıkladı.

Nişanlısı Carter Reum ile dünyaevine girmeye hazırlanan Paris Hilton, ABD'li talk show sunucusu Jimmy Fallon'ın programına konuk oldu.

Düğünün birçok etkinlikle 3 gün süreceğini söyleyen Hilton, üç günde toplam 10 farklı gelinlik giyeceğini açıkladı.

DÜĞÜNÜN BELGESELİ ÇEKİLECEK

Zor bir gelin olmadığını söyleyen Hilton'un düğününün, Peacock isimli dijital yayın platformunda yayınlanmak üzere bir de belgeseli çekilecek.

HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI

17 Şubat'ta 40 yaşına basan Paris Hilton, yaş gününde kendisine evlenme teklif eden Reum'a 'Evet' demişti.

Paris Hilton, hamile olduğu iddialarını "Evlenmeyi bekleyeceğim." diyerek yalanlamıştı.