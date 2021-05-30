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    Paris'te 5 bin kişilik konser deneyi

    Paris'te 5 bin kişilik konser deneyi

    Sosyal mesafesiz gerçekleştirilen deneyde, koronavirüsün yayılma riski araştırılacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 17:00
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    Fransa'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle başkent Paris'te “Indochine” adlı müzik grubunun konseri gerçekleşti.

    5 BİN KİŞİLİK DENEY KONSERİ

    Bercy Spor Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve "Deney-konser" olarak adlandırılan etkinliğe 5 bin kişi katıldı. Konsere katılımda maske ve test zorunluluğu bulunurken, sosyal mesafe kuralları ise uygulanmadı.

    Konser, salgının hızının kesildiği Fransa’da ülkenin ne kadar normale dönebileceğini görmek için bir anlamda test olarak görülüyor. Fransızlar, bu sayede bir çeşit filyasyonla (temaslı takibi) konsere gidenler ve gitmeyenler arasında salgının ne kadar arttığını ölçmeyi hedefliyor.

    Paris'te 5 bin kişilik konser deneyi

    Paris te 5 bin kişilik konser deneyi #1

    Paris te 5 bin kişilik konser deneyi #2

    Paris te 5 bin kişilik konser deneyi #3

    Paris te 5 bin kişilik konser deneyi #4Paris te 5 bin kişilik konser deneyi #5

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